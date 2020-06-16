Antalyaspor'dan Diyarbakır Valiliğine atanan Karaloğlu'na forma hediyesi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Diyarbakır Valiliği görevine atanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Öztürk, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolcular Hakan Özmert, Lukas Podolski, Adis Jahovic ve Nazım Sangare, kulüp yöneticileri Nurettin Ünal, Bekir Kara, Aytaç Altay, genel menajeri Servet Çavuşoğlu ve genel müdürü Adem Kart ile Vali Karaloğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Karaloğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Öztürk, "Sayın Valim, bize her zaman kapınızı açık tuttunuz ve her zaman yanımızda oldunuz. Antalyaspor'a verdiğiniz desteği yönetimimiz ve camiamız unutmayacak. Antalya'da ve Antalyaspor'da bıraktığınız güzel hizmetleriniz ve izlerinizle hep hatırlanacaksınız." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu da 4 yıl görev yaptığı Antalya'da, Antalyaspor'un başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, ayrıca Beşiktaş galibiyeti nedeniyle de yönetim, teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Karaloğlu, bir süre teknik direktör Tuna ve futbolcularla sohbet etti.

Başkan Öztürk, ziyaret sonunda Karaloğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması takdim etti.