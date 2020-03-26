Antalyaspor'dan e-antrenman!

Teknik direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde futbolcular bugün uzaktan da olsa bir araya geldi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde yapıldı.



FARKLI YERLERDE BİR ARADA



Futbolcular evlerinden aynı anda sisteme bağlanarak kulüp tarafından kendilerine ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarla birlikte çalışmaya katıldı. Antalya'da bulunan futbolcular evlerinden, Brezilya'da bulunan Charles, Antalya dışında bulunan Hakan (Sakarya), Eren (Bursa), Ferhat (Çanakkale), Yekta (İzmir) ve Veysel (İstanbul) bulundukları yerden antrenmana dahil oldu.



BU SİSTEM DEVAM EDECEK



Toplum sağlığı için "Evde kal" kampanyası çerçevesinde antrenmanlarını online olarak sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, saat 16.00'da aynı anda sisteme bağlanarak birlikte çalışma şansı buldu ve teknik ekip tarafından eş zamanlı olarak yakından takip edildi.



Fraport TAV Antalyaspor'da antrenmanların bir süre bu şekilde devam edeceği, liglerin başlama tarihi açıklanana ve COVID-19 tehdidi geçene kadar bu sistemin sürdürüleceği belirtildi.



