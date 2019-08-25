Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan emine bulut'un kızına destek
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Antalyaspor'dan emine bulut'un kızına destek

12 dakika önce

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, karşılaşmanın tüm bilet gelirini Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacağını duyurdu.

Antalyaspor'dan emine bulut'un kızına destek, System.String[]

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, karşılaşmanın tüm bilet gelirini Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacağını duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de bugün saat 21.45'te Denizlispor'la oynanacak karşılaşmanın tüm bilet gelirinin eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlanacağı belirtildi. Açıklamada, "Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız" ifadelerine yer verildi.

Kısa sürede onbinlerce beğeni alan paylaşım, yüne binlerce kişi tarafından retweet edildi. Yine yüzlerce kişi yorum yaparak kadına yönelik şiddeti protesto etti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
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