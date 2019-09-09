Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan er meydanında forma jesti
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Antalyaspor'dan er meydanında forma jesti

1 saat önce

Bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Antalyalı başpehlivanlara, cazgırlara, Antalya Büyükşehir ile Elmalı Belediye Başkanları'na forma hediye edildi.

Antalyaspor'dan er meydanında forma jesti, System.String[]

Bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Antalyalı başpehlivanlara, cazgırlara, Antalya Büyükşehir ile Elmalı Belediye Başkanları'na forma hediye edildi.


Yağlı güreş tarihinin en eskisi olma özelliğini taşıyan güreşleri Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı İkinci Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor A.Ş. ve Antalyaspor Kulübü Derneği yöneticilerinden Emin Hesapçıoğlu ile altyapı antrenörlerinden İbrahim Ay ile Antrenör Rauf Kolancı da izledi. Yöneticiler tarafından başpehlivanlık güreşleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı Belediye Meclisi Üyesi Hasan Aydın, Antalyalı pehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşilyeşil, İsmail Balaban, güreşleri yayınlayan Dmax sunucusu Bilgehan Demir, cazgırlar Şükrü Kayabaş, Salih Bozan ve Emin Ger'e, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye edildi. - ANTALYA

Antalyaspor, Antalya, Elmalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
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