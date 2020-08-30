Antalyaspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 futbolcusuna geçmiş olsun der, bir an önce sağlıklarına kavuşup sahalara dönmelerini dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:51 - Kaynak: AA
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