Antalyaspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 futbolcusuna geçmiş olsun der, bir an önce sağlıklarına kavuşup sahalara dönmelerini dileriz." ifadeleri kullanıldı.