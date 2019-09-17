Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan Gelson Dala'ya başsağlığı mesajı
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Antalyaspor'dan Gelson Dala'ya başsağlığı mesajı

1 saat önce

Antalyaspor Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala için başsağlığı mesajı yayımladı.

Antalyaspor'dan Gelson Dala'ya başsağlığı mesajı, System.String[]

Antalyaspor Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yayımladığı mesajda, "Futbolcumuz Jacinto Muondo Gelson Dala'nın annesini kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 63 yaşında hayatını kaybeden Azente Muondo'nun vefatı nedeniyle başta oyuncumuz Gelson Dala olmak üzere ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor Kulübü, Angola uyruklu 23 yaşındaki Gelson Dala'yı, 23 Ağustos'ta Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.

Antalyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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