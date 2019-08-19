Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan Göztepe'ye tek kurşun
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor'dan Göztepe'ye tek kurşun

44 dakika önce

Maçtan dakikalar: 15. dakikada Poko'nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Antalyaspor'dan Göztepe'ye tek kurşun, System.String[]
Maçtan dakikalar:

15. dakikada Poko'nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

29. dakikada Antalyaspor'da Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1

56. dakikada Antalyaspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Diego'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Mukairu'nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı.

83. dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.

87. dakikada Serdar'ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Sanneh xx, Titi xx, Leo xx, Poko xx, Castro xx (Alpaslan dk. 82 x), Deniz xx (Yasin dk. 46 x), Serdar xx, Halil xx (Yalçın dk. 62 x), Eren xx

Yedekler: Göktuğ, Borges, Ege, Veli, Reis, Berkan, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Bahadır xx, Diego xx, Celutska xx, Ufuk xx, Charles xx, Hakan xx (Luis dk. 88 ?), Serdar xx, Doğukan xx (Aatif dk. 72 x), Mukairu xx (Harun Alpsoy dk. 82 x)

Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Cenk, Harun

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Diego (dk 29) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Titi, Poko, Gassama (Göztepe), Hakan, Celutska, Ferhat (Antalyaspor)
Hakan Özmert, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti
Ashley Cole futbolu bıraktı Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak! İngilizler yazdı! Marcos Rojo, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:14:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan Göztepe'ye tek kurşun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]