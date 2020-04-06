Antalyaspor'dan 'hafriyat geliri' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan 'hafriyat geliri' açıklaması - Son Dakika Spor

Antalyaspor'dan 'hafriyat geliri' açıklaması

6 saat önce

Sürecin nasıl başladığı, nasıl yürütüldüğü ve verilen hizmet karşılığı elde edilen gelirin nereye kullanıldığının belirtildiği açıklamada, kaçak hafriyat dökenlerin aynı zamanda toplum sağlığı ile oynadığı ifade edildi.

Antalyaspor'dan 'hafriyat geliri' açıklaması, System.String[]

Sürecin nasıl başladığı, nasıl yürütüldüğü ve verilen hizmet karşılığı elde edilen gelirin nereye kullanıldığının belirtildiği açıklamada, kaçak hafriyat dökenlerin aynı zamanda toplum sağlığı ile oynadığı ifade edildi. Hafriyat ve moloz döküm işinin Antalyaspor'un şu anda tek sabit gelir kaynağı olduğunu, gelirin amatör branşlar ve altyapı için kullanıldığını dikkat çekildi.


Antalyaspora gelir sağlaması amacıyla projenin Menderes Türel'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada bir türlü istenilen noktaya gelinemeyen hafriyat ve moloz döküm işinin halen kamuoyunda tartışıldığı, Antalyaspor'un bu işlem üzerinden haksız ve gereksiz bir kazanım elde ettiği şeklinde gerçekle hiç ilgisi olmayan iddialar olduğu kaydedildi. Açıklamada sistemin özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan hassas günlerde toplum sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çekildi.


"Beklenen gelirin yüzde 1'i"


Hafriyat döküm alanı projesinden Antalyaspor'a beklenen gelirin, bugüne kadar sağlanmadığı belirtilen açıklamada, "İnşaat sektörünün kriz dönemine girmesi, yeterli hafriyat olmaması, Antalyaspor'un beklenen yıllık 25 milyon TL'lik gelirin ancak yüzde 1'ini yakalayabilmesine neden olmuştur. Ancak 'akmasa da damlar' niteliğindeki bu proje, hali hazırda Antalyaspor'un adeta tek gelir kaynağı durumunda bulunuyor. Hafriyatın az olduğu bir zamanda bu prosedürü uygulamak istemeyen birçok hafriyatçının molozları ücret ödeyerek dökmek işine gelmiyor. Hafriyatçıların bu molozları, ilçelerde bulunan boş arazilere döktükleri, ilçe belediyelerinin de bu durumun meydana getirdiği doğa tahribatı ve çevre kirliliği nedeni ile büyük rahatsızlık yaşadığı kamuoyu tarafından biliniyor. Bu konu ile ilgili Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde, Sayın Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında, belediye başkanlarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın en yetkili isimleri ile bir toplantı da yapılmış, durumun önemine dikkat çekilmişti" denildi.


Korona virüs konusunda hafriyatçılara mesaj


Açıklamada prosedürün işlemesinin bir çok olumlu tarafı bulunduğunun altı çizilerek, "Özellikle moloz ve hafriyat tek bir noktada toplanıyor, bu şekilde doğa ve çevre tahribatı engellenmiş oluyor. Moloz döküm alanını işleten Antalyaspor Kulübü de yaptığı hizmetin karşılığında bağış değil, fatura keserek ödeme alıyor. Aynı uygulama Türkiye'nin 21 büyükşehrinde uygulanıyor. Bununla birlikte inşaatlardan çıkan moloz ve hafriyat atıkları kaçak hafriyat yapanları tespit ekibi tarafından takip edilerek tek bir noktada toplanıyor. Doğa ve çevre tahribatı önlenmekle kalınmıyor, Antalyaspor Kulübü de bundan gelir elde ederek özellikle amatör branşlara ve altyapı sporcularının geleceği için kullanıyor. Açıkçası uygulama son derece adil ve doğru yürütülüyor. Kaçak hafriyat yapanları tespit ekibi tarafından sıkı takibe alınan hafriyatçılar ise bu sistemi en çok eleştiren sektör olarak dikkat çekiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de Korona virüs salgını ile mücadele ediyor. Hijyenin öneminin bir kat daha fazla anlaşıldığı bu hassas günlerde hafriyat ve molozun içerisinde bulunan bakteri ve virüslerin doğaya kontrollü bir şekilde bırakılmasının ne derece önemli olduğunu hatırlatmamıza gerek yoktur. Öncelikle toplumumuzun sağlığı, ardından da kulübümüzün daha başarılı genç sporcular yetiştirmesi adına tüm hafriyatçılarımızın bu kurala hassasiyetle uymasını rica ediyoruz" mesajı verildi.


Hafriyat ve moloz döküm işi ile ilgili süreç ve prosedür şu şekilde aktarıldı:


Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 40 dönümlük, sonra ise 1.014.474,33 m²'lik arazi moloz döküm sahası ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kullanım hakkı olarak verildi. Büyükşehir Belediyesi ise öncelikli olarak 40 dönümlük moloz döküm sahasını meclis kararıyla Antalyaspor'a destek olması adına Antalyaspor Kulübü Derneği'ne, dernek yönetimi de bir protokolle işletim hakkını Antalyaspor Sportif İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devretti. Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla fiyatlar şu şekilde belirledi: Kızıllı Döküm Sahası 4.00 TL + KDV (ton başı), diğer yerlerin döküm ücreti 10.00 TL+KDV (ton başı)."


Atık miktarı belirleniyor


Bir inşaat başlayacağı zaman, ilgili ilçe belediyesine inşaat ruhsatı için başvuru yapılıyor, ilgili ilçe belediyesi projeye göre atık miktarını belirliyor ve Atık Taşıma Kabul Belgesi düzenleniyor. Düzenlenen belge, Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi'ne geliyor, belgede yer alan metreküp üzerinden 1,6 malzeme yoğunluğu ile çarpılıp, ton başı fiyatından tahsil ediliyor. Eğer malzeme Kızıllı döküm sahasına gidecekse 4.00 TL+KDV, şehir içi izinli veya ruhsatlı alanlara gidecekse 10.00 TL+KDV olarak hesaplanıp tahsil ediliyor.


Kızıllı zorunlu değil


Ayrıca çıkartılan malzemenin Kızıllı'ya götürülme zorunluluğu bulunmuyor. Sadece asbestli atıklar ve zararlı atıkların Kızıllı'ya götürülme zorunluluğu bulunuyor. Malzemelerin 3 defa taşınması halinde ise aynı malzemeden tekrar para alınmıyor. Türkiye'de 21 büyükşehirde uygulanan bu proje, 01.03.2019 tarihinden itibaren 5 merkez ilçede ( Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu) aynı şekil ve şartlarda uygulanıyor.


Araçlarda takip cihazı bulunuyor


Araçların daha önceden sebep olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve araçların uygunsuz yerlere hafriyat ve moloz gibi atıkların dökülmemesi maksadıyla araçlara takip cihazı takılmış durumda. Buna istinaden yine aynı maksatla, yasaklı yerlerde damper kaldırıp indirdiğini tespit etmek amacıyla damper sensörleri de bulunuyor. Sistemde damper kalktı indisine göre ücret alınmıyor, aracın giriş çıkış yaptığı yerler tespit edilip; kilometre gün ve saatine bakılarak hesaplama yapılıyor.


Antalyaspor Kulübü; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıkları Kontrol Yönetmeliği'ne göre Büyükşehir Belediyesi meclis kararına göre belirlenen fiyatlar üzerinden tahsilat yapıp, fatura kesiyor. Ayrıca toprak ile hafriyat aynı kategoriye konulmuyor. Büyükşehir Belediyesi'nden verilen talimat ile nebati topraktan ücret alınmıyor. Sadece nebati toprağı taşıyacağına dair Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunuyor.


Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:47 

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