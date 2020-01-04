Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan 'Hoş geldin Tamer Tuna' paylaşımı - Son Dakika Spor

Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Antalyaspor'dan

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı ekibin, deneyimli teknik adamla yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

Antalyaspor Kulübü, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Kırmızı beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşma sağlanmıştır. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kırmızı beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla yarın resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Tamer Tuna'nın imza töreninin ardından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kamp yapan takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.


Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! Real Madrid, üç puanı üç golle aldı Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor!

Son Dakika Haberleri
01:54 Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı - Son Dakika Spor
01:02 Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu - Son Dakika Spor
23:19 TOFAŞ 110-68 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Son Dakika Spor
23:19 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 04:52:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'dan "Hoş geldin Tamer Tuna" paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]