Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan ikide iki
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor'dan ikide iki

1 saat önce

Antalyaspor U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana'da düzenlenen Bayanlar 2. Lig Grup müsabakalarına iki maçta iki galibiyetle başladı.

Antalyaspor'dan ikide iki, System.String[]
Antalyaspor U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana'da düzenlenen Bayanlar 2. Lig Grup müsabakalarına iki maçta iki galibiyetle başladı. Şampiyonanın ilk gününde İzmir ekibi Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan kırmızı beyaZlılar mücadeleden 13-12 galip ayrıldı. İkinci gün maçında su sporlarının köklü temsilcisi İstanbul Adalar Su Sporları ile karşılaşan Antalyaspor Sutopu Takımı, bu müsabakadan da 13-8 galip ayrıldı. U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın son grup maçında 21 Haziran Cuma günü Malatya Su Sporları ile karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 22 Haziran Cumartesi günü yarı final ve final maçları oynayacak. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
su, adana, sut, antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'ye anlaşmaya vardığı Arslanagic'den kötü haber! Bruma için transfer atağı! Çılgın rakam

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan ikide iki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]