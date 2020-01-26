Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması - Son Dakika
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Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması

6 saat önce

Antalyaspor'dan Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adis Jahovic ile ilgili yapılan açıklamada, "Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması, System.String[]
Antalyaspor'dan Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adis Jahovic ile ilgili yapılan açıklamada, "Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" denildi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor'da golcü oyuncu Adis Jahovic, mücadelenin 44'üncü dakikada hava topunda Sackey ile çarpışmış, tedavisi sonrasında oyuna devam etse de maçın ikinci yarıda görev almamıştı. Devre arasında kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülen Makedon forvet, ambulans helikopterle Antalya'ya getirilmişti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.


- Jahovic
Denizlispor, Antalyaspor, Memorial, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:08 Kaynak: DHA
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