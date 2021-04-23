Antalyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi!

FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, yarın Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya Mete Kalkavan'ın atanmasıyla ilgili olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yıllardır, 'İstanbul takımlarını üzmeyelim' mantığı ile yapılan atamalarından biri ile daha karşı karşıyayız" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak Antalyaspor - Galatasaray mücadelesinin hakemi Mete Kalkavan oldu. FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin de bu atamaya tepki gösterdi. Mete Kalkavan'ın yarınki müsabakada görevlendirilmiş olmasını hayret ve şaşkınlıkla, Türk futbolu adına endişe ile öğrendiklerini söyleyen Çetin, 'Bilinsin ki balık hafızalı değiliz' başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Mete Kalkavan'ın 18 Şubat 2019 tarihinde oynadığımız Medipol Başakşehir karşılaşmasında aleyhimize yapmış olduğu, maçın skoruna etki edecek hataları unutamadık. 5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Göztepe müsabakasında, karşılaşma 1-1'ken rakibimiz lehine verdiği 2 penaltı kararını unutmadık.

2 Kasım 2020 tarihindeki Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi iken müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'i nasıl yanlış yönlendirip skora etki ettiğini unutmadık. Biz bunları unutmazken, öyle sanıyoruz ki; 3 gün önce Trabzonspor-Galatasaray maçına da aynı hakemi atadığınızı sizler unuttunuz. Yarınki rakibimiz Galatasaray'ın 3 gün önce yönetimi nedeniyle eleştirdiği bir hakemin 3 gün sonra bizim maçımıza atanmasının mantıklı, insaflı, akılcı bir tek sebebini bulmakta zorlanıyoruz. Bir hakemin 3 gün içinde 2. kez, 12 gün içinde 3. kez müsabakalara ataması; aklımıza, 'Bu ülkede müsabaka yönetecek başka hakem yok mu?' sorusunu getiriyor. Bugüne kadar adil yönetim adına dile getirdiğimiz serzenişlerimizi bu kez endişe ile seslendiriyor, atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." - ANTALYA