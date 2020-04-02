Antalyaspor'dan

Antalya spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destekte bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü günler yaşadığı hatırlatıldı.

Bu zorlu günlerde dayanışma olgusunun üst seviyeye çıktığı belirtilen açıklamada, "Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi olarak bizler de üzerimize düşen görevin farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına duyarlılık göstererek Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de 500 bin lira katkıda bulunduk. Bir spor kulübü olarak Antalya'daki herkesi gücü ölçüsünde kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.