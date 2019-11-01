Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'a destek
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'a destek

Antalyaspor'dan milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'a destek

7 saat önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden CIP Travel Antalyaspor, milli maç sonrası asker selamı verdiği için forma giydiği Yunanistan'ın Olympiakos takımının yaptırımda bulunduğu milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'a sahip çıktı.

Antalyaspor'dan milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'a destek, System.String[]

Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden CIP Travel Antalyaspor, milli maç sonrası asker selamı verdiği için forma giydiği Yunanistan'ın Olympiakos takımının yaptırımda bulunduğu milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'a sahip çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 Ekim'de Eskişehir'de oynanan 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup maçında Belçika'yı yenen Türkiye Erkek Hentbol Milli Takımı'nda, sporcuların galibiyet sonrası asker selamı verdiği hatırlatıldı.

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Tınkır ile AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul'un kulüplerinin asker selamı verdikleri gerekçesiyle sporcuların sözleşmesini feshettiği anımsatılan açıklamada görüşlerine yer verilen Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, sağ oyun kurucu pozisyonunda oynayan Tınkır'a kapılarını açtıklarını belirtti.

İrban, şunları kaydetti:

"Hem Durmuş Ali hem de Yunus, çok kaliteli sporcular. Böylesine hoş olmayan durumdan sonra milli oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sezon başında Durmuş Ali Tınkır ile prensipte anlamıştık. Kendisi yurt dışı transferi gerçekleşmezse Antalyaspor'da oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Bizim transfer planlamamızda olan bir oyuncuydu. Durmuş Ali Tınkır için üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok Babel gol sayısını 4'e yükseltti Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:16:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır'a destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]