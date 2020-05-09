Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin transferi için Galatasaray'a yeşil ışık! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin transferi için Galatasaray'a yeşil ışık! - Son Dakika Spor

Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin transferi için Galatasaray'a yeşil ışık!

6 saat önce

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.

Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin transferi için Galatasaray'a yeşil ışık!, System.String[]

Antalya spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.


İşte Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları;


Kulüpler birliğinde bu konuyu fazlasıyla konuştuk genel anlamda bazı kulüplerin çekincesi var. Büyük senaryoda oynatma düşüncesi var biz buna karşı olmadığımızı ama doğru tedbirlerin alınması gerektiği şeklinde görüş belirttik. Şu an nasıl sorunlar olabilir öngöremiyoruz ben daha genel bir karar bekliyordum, UEFA veya FIFA'dan bir karar almasını bekliyordum çünkü Avrupa maçları var.


LİGLER HAZİRAN'DA BAŞLAYABİLİR Mİ?


Deneyeceğiz ama süreç bence uzayacaktır söylendiği tarihlerde oynanacak mı göreceğiz. Bize oynayın denirse biz buna da varız. Bugün Covid 19 testleri yaptık sonuçlar yarın çıkacak biz de herkes gibi bu sonuçları bekliyoruz. Riskler arttıkça insanların tedirginliği de artacak ancak oynanıp paranın dönmesi lazım ki insanlar hayatlarına devam edebilsin.


KULÜPLER DARBE YEDİ


Kulüplerin bütçesinde bir daralma olacak. Türk futbolu etkilenecek. Kulüpler bir darbe yedi. Sponsorluklar, maç hasılatları gibi eksiler olacak. Maçlar oynansa bile zarar olacak. Küresel bir sıkıntı var ve herkesin gelirleri azalıyor. Kulüplere etki ederse, oyunculara da etki edecektir. Maaşlarda bir azalma olacaktık. Süreç içerisinde göreceğiz.


NAZIM İÇİN RESMİ TEKLİF YOK


Nazım Sangare için gelmiş resmi bir teklif yok. Belirlediğimiz bir bonservis bedeli de yok. Teklif gelirse konuşuruz. Her oyuncu için tekliflere açığız. Teklif gelirse değerlendiririz. Nazım sevdiğimiz bir futbolcumuz. Almanya'da 3. ligden gelmesine rağmen kısa sürede kendisini çok geliştirdi. Takımda kalmasını isteriz.


SİNAN GÜMÜŞ'ÜN KALMASINI İSTERİZ


Sinan Gümüş'ü kısa zamanda çok sevdik. Bize önemli katkıları oldu. Takımda kalmasını isteriz. Kendisiyle görüşüyoruz. Şehre ve kulübümüze iyi uyum sağladı. Şu an başka bir kulübün oyuncusu. Kiralık geldi ve opsiyonu yok. Sürece bakacağız.


ARDA TURAN'IN TRANSFERİ ZOR


Arda Turan kişisel olarak iyi tanıdığım ve Türk futbolunda da çok önemli bir oyuncu. Ekonomik durumlar böyleyken transferi zor görünüyor. Şu an transfer konusunda pek çalışmamız yok çünkü bütçemizin ne olacağını, ne kadar para harcayabileceğimizi bilmiyoruz. Hayali işlerle uğraşmak yok. Arda önemli bir oyuncu ama maliyet olarak transferini zor görüyorum. Ayrıca daha gençlere yatırım yapmayı düşünüyoruz.


AVRUPA'YA GÖTÜRMEK İSTİYORUM


Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyorum. İlk senemde beşinci olduk. İkinci sene yedinci olduk. Şimdi Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Umarım bu sene hedefimize ulaşırız.


LUKAS PODOLSKI'DEN YORUMLAR


Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski ise canlı yayında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Podolski, Ali Şafak Öztürk'e yöneltilen sorulara da yanıt verdi. "Futboldan sonra spor dalınız hangisi?" sorusuna Ali Şafak Öztürk'ün 'Golf' yanıtı vermesi üzerine Alman yıldız, "Golf yok, tenis Allah Allah" şeklinde yorum yaptı. Spor Arena ekibinden de çay talep eden tecrübeli oyuncu, "Brezilya tekniği mi Alman sistemi mi?" sorusuna Almanya bayrağı emojisiyle yanıt verdi.


SÜPER LİG'DE EN BEĞENDİĞİNİZ OYUNCU?


Lukas Podolski


SAMUEL ETO'O MU DIDIER DROGBA MI?


Drogba çok büyük bir futbolcu ama Eto'o ayrı bir yerde. Birlikte çalıştık. Bazen sıkıntılı günlerimiz de oldu ama Eto'o diyeceğim.


TAKTİKLERİNDEN EN ÇOK ETKİLENDİĞİNİZ TEKNİK DİREKTÖR?


Tamer Tuna. Maç içinde yaptığı hamlelerle önemli puanlar kazandık.


ANTALYASPOR FORMASIYLA GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ OYUNCU


Cristiano Ronaldo iyi olurdu.


BREZİLYA TEKNİĞİ Mİ ALMAN SİSTEMİ Mİ?


Alman. Sonuç odaklı olmayı seviyorum.


BAŞKANLIĞINIZ DÖNEMİNDE EN UNUTULMAZ MAÇINIZ?


Osmanlıspor maçı. 1-0 yeniliyorduk ve 90. dakikadan sonra 2 gol atarak kazandık. O maç aklımda kalmış.


FUTBOL DIŞINDA FAVORİ SPOR DALINIZ?


Plaj voleybolu diyebilirim. Golf güzel spor.


GOLF MÜ TENİS Mİ?


Golf


SİZİ EN ÇOK ETKİLEYEN STADYUM HANGİSİYDİ?


Bayern Münih'in stadyumu çok güzeldi.


LIVERPOOL TUTKUSU MU BARCELONA FELSEFESİ Mİ?


Birisi olmadan diğeri olmuyor. Liverpool'da da felsefe, Barcelona'da da tutku var. Ancak Liverpool taraftarıyla ayrı bir yerde.


BASKETBOLDAKİ İKON İSMİNİZ KİMDİR?


Michael Jordan. Yakında belgeselini de izleyeceğim.


KENDİNİZİ ÜÇ KELİMEYLE NASIL TANIMLARSINIZ?


Antalyaspor'un büyük başkanı



Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:45 

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