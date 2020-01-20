Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda - Son Dakika Spor

Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda

6 saat önce

Süper Lig'e geri dönen ve Antalyaspor'la anlaşma sağlayan Lukas Podolski, eski takımı Vissel Kobe için duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda, System.String[]

Süper Lig'e geri dönen ve Antalyaspor'la anlaşma sağlayan Lukas Podolski, eski takımı Vissel Kobe için duygusal bir veda mesajı yayınladı.


Alman futbolcu, " Japonya'da birçok harika hatıralarım oldu.. Japonya şehri ve halkı hakkında iyi izlenimler edindim. Sahada ve saha dışında gerçekten vazgeçilmez bir üç yıl geçirdim. Minnettarım! ??????" şeklinde bir tweet attı.

Lukas Podolski, Antalyaspor, Japonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti
Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 19:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]