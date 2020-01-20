Antalyaspor'dan Podolski'den eski takımına duygusal veda

Süper Lig'e geri dönen ve Antalyaspor'la anlaşma sağlayan Lukas Podolski, eski takımı Vissel Kobe için duygusal bir veda mesajı yayınladı.



Alman futbolcu, " Japonya'da birçok harika hatıralarım oldu.. Japonya şehri ve halkı hakkında iyi izlenimler edindim. Sahada ve saha dışında gerçekten vazgeçilmez bir üç yıl geçirdim. Minnettarım! ??????" şeklinde bir tweet attı.