Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Podolski açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Podolski açıklaması! - Son Dakika Spor

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Podolski açıklaması!

6 saat önce

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Sinan Gümüş ile anlaşma sağladıklarını ve Podolski'nin ise yarın netleşeceğini açıkladı.

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Podolski açıklaması!, System.String[]

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Sinan Gümüş ile anlaşma sağladıklarını ve Podolski'nin ise yarın netleşeceğini açıkladı.


Veysel Sarı'nın imza töreninde transfer görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Altay, "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız." dedi.


Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.


Antalyaspor, Sinan Gümüş, Podolski, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:07 
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