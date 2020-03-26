Son Dakika › Spor › Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı! Corona virüs nedeniyle... - Son Dakika Spor
Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı! Corona virüs nedeniyle...
6 saat önce
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında global ve yerel otoritelerin tavsiyelerinin dikkate alındığı belirtildi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında global ve yerel otoritelerin tavsiyelerinin dikkate alındığı belirtildi.
Açıklamada, 2020'nin ocak ve şubat ayları da dahil olmak üzere önceden yapılandırılmış kira borçlarında gecikmesi olmayanlar ile birikmiş elektrik ve su borcu olmayan işletmelerden mart ve nisan kiralarının alınmayacağı belirtildi.
Alınan kararın işletmelere tebliğ edildiği kaydedildi.
Antalyaspor forması giyen Podolski'nin Inter günlerinden...
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:32
Son Dakika Liseli Ayşegül'den 8 gündür haber alınamıyor Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu