Antalyaspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
03.12.2020 13:12
FRAPORT TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasındaki hakem kararlarında kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.
FRAPORT TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasındaki hakem kararlarında kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuru yaptı. TFF'ye sunulan raporda, karşılaşmadaki pozisyon hatası 3 başlıkla belirtildi. Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmanın 89'uncu dakikasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı golün ofsayt, kaleci Ferhat'ın kurtarmak için topa yaptığı hamle sonrası hakemlerin kurala uygun karar vermediğini, Naldo'nun da auta çıkmakta olan topu eliyle kestiği için kart görmemesi gerektiğini savundu.
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