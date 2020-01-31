Antalyaspor, Delvin N'Dinga ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Delvin N'Dinga ile anlaştı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Delvin N'Dinga ile anlaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce Demir Grup Sivasspor forması giyen Delvin N'Dinga'yı kadrosuna kattı.

Antalyaspor, Delvin N'Dinga ile anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce Demir Grup Sivasspor forması giyen Delvin N'Dinga'yı kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Antalyaspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Antalya ekibi, daha önce Demir Grup Sivasspor formasını terleten orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.Geçtiğimiz sezonu Sivasspor forması altında tamamlayan 31 yaşındaki oyuncu, çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.


Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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