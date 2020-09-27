Antalyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.
Teknik direktör Tamer Tuna, antrenmanın son bölümünde taktiksel çalışma yaptırdı.
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