Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

13 dakika önce

Süper Lig'in 19.haftasında Antalyaspor deplasmanda Denizlispor'u 3-0 yendi ve 11 maç aradan sonra ligde galip geldi. Konuk ekipte golleri Jahovic, Mukairu ve Gustavo Blanco kaydetti.

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf 3-0'lık Antalyaspor oldu.

Yeni transferleri Sinan Gümüş ve Jahovic ile sahaya çıkan Antalyaspor, maçın başından sonuna kadar Denizlispor karşısında etkili bir performans sergiledi ve 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

JAHOVIC SAHNEYE ÇIKTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti.

Antalyaspor, Denizlispor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 17'ye yükseltti; Denizlispor ise 22 puanda kaldı.

Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti
Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:41 
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