Antalyaspor, derbide 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor - Son Dakika

Antalyaspor, derbide 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor

12.03.2021 11:03
Antalyaspor, derbide 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Antalyaspor'da zorlu derbi öncesinde sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve sarı kart cezalısı Fredy dışında eksik oyuncu bulunmazken, kırmızı kart cezası sona eren kaleci Boffin, görev verilmesi halinde takımdaki yerini alacak.

Süper Lig'in 30'uncu haftasındaki derbi maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ligde 10'uncu kez rakip olacak. Daha önce 32 defa karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor ile turuncu yeşilliler ilk kez 1989-1990 sezonunda 2'nci Lig'de rakip oldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, 32 maçta rakibine karşı 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 10 defa 2'nci Lig, 9 defa Süper Lig, 8 defa hazırlık maçı, 3 defa Ziraat Türkiye Kupası ve 2 defa da 1'inci Lig maçında karşılaştı. İki takım arasında sezonun ilk devresinde Antalya'da oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

EN FAZLA 6 GOL ATILDIAntalya temsilcilerinin birbirleriyle oynadığı maçlarda en farklı alınan skorlar, 4 farklı biten 2 maçta kayıtlara geçti. 1991-1992 yılında Antalyaspor'un evinde 5-1 üstünlüğü ile sona eren ve 2014-2015 yılında 1'inci Lig'de yine Antalya'da oynanan ve Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçlar, tarihteki yerini aldı. İki takım arasında resmi mücadelede en fazla golün atıldığı maç ise 1991-1992 yılında Antalya'da oynanan ve 6 golün kaydedildiği 5-1'lik maç oldu.EN FAZLA ALINAN SKOR 0-0 VE 1-0Kırmızı beyazlı Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 32 maçta en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0'lık skorlar oldu. İki takım 6'şar kez 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı. Turuncu yeşilli takımla kırmızı beyazlıların maçlarında 4 kez 3-1 ve 3 kez ise 2-1'lik skorlar alındı. İki takım arasında 2'şer kez 1-1, 2-0, 2-2, 3-2 ile 4-0'lık sonuçların yanı sıra 1'er kez de 3-0, 3-3 ve 5-1'lik sonuçlar sahaya yansıdı.ANTALYASPOR 39, ALANYASPOR 41 GOL ATTIAntalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan 32 maçta taraftarlar 80 gole tanık oldu. Antalyaspor, rakip kaleye 39 gol gönderirken, Alanyaspor ise 41 golle karşılık verdi.1 CEZALI, 1 SAKAT, 3 DE SINIRDA OYUNCUSarı kart cezalısı Fredy ile sakatlığı bulunan Ufuk Akyol'un sahaya çıkamayacağı Antalyaspor'da, Fenerbahçe maçının ardından kırmızı kart gören kaleci Boffin cezasını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde tecrübeli kaleci zorlu maçta takımdaki yerini alacak. Kırmızı beyazlı takımda Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Boffin, Eren ve Nuri Şahin sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.7 HAFTALIK GALİBİYET ÖZLEMİNİ DİNDİRMEK İSTİYOR13 maçlık yenilmezlik serisiyle 55 yıllık kulüp rekorunu kıran Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 7 haftalık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Kırmızı beyazlılar en son ligin 22'nci haftasında deplasmanda başkent temsilcisi Gençlerbirliği karşısında galibiyet sevinci yaşamıştı.Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak maçı Sarper Barış yönetecek.MUHTEMEL 11:  Boffin - Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Nuri, Sidney Sam, Hakan Özmert, Amilton, Gökdeniz BayrakdarCEZALI: FredySAKAT: Ufuk Akyol

Antalyaspor, derbide 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor
Antalyaspor, derbide 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, derbide 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor - Son Dakika Spor


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