Antalyaspor, derbide 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor

SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Antalyaspor'da zorlu derbi öncesinde sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve sarı kart cezalısı Fredy dışında eksik oyuncu bulunmazken, kırmızı kart cezası sona eren kaleci Boffin, görev verilmesi halinde takımdaki yerini alacak.

Süper Lig'in 30'uncu haftasındaki derbi maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ligde 10'uncu kez rakip olacak. Daha önce 32 defa karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor ile turuncu yeşilliler ilk kez 1989-1990 sezonunda 2'nci Lig'de rakip oldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, 32 maçta rakibine karşı 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 10 defa 2'nci Lig, 9 defa Süper Lig, 8 defa hazırlık maçı, 3 defa Ziraat Türkiye Kupası ve 2 defa da 1'inci Lig maçında karşılaştı. İki takım arasında sezonun ilk devresinde Antalya'da oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.