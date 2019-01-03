Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor

14 dakika önce

Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek'te devam ediyor.

Antalyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek'te devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Antalyaspor hazırlıklarına Belek'te devam ediyor. Sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başlayan çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın devamında güç ve set çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip çalışmaların son bölümünü çift kale maç ile tamamladı. Antalyaspor çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Belek, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


En Çok Gelişim Gösteren Kripto Para Birimi Cardano Oldu Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek

Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:28:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]