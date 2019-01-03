Antalyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor
14 dakika önce
Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek'te devam ediyor.
Antalyaspor
, devre arası hazırlıklarına Belek
'te devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Antalyaspor hazırlıklarına Belek'te devam ediyor. Sabah
saat 11.00'de Teknik Direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde başlayan çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın devamında güç ve set çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip çalışmaların son bölümünü çift kale maç ile tamamladı. Antalyaspor çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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