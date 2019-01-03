Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

- Antalyaspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyorANTALYA - Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek'te devam ediyor.

- Antalyaspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

ANTALYA - Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek'te devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Antalyaspor hazırlıklarına Belek'te devam ediyor. Sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başlayan çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın devamında güç ve set çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip çalışmaların son bölümünü çift kale maç ile tamamladı. Antalyaspor çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Belek, Antalyaspor, Spor
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