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Antalyaspor, Diego Angelo'yu Kayserispor'a kiraladı
6 saat önce
Antalyaspor, Diego Angelo'yu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Diego Angelo'yu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Diego Angelo'nun 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor takımında kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Diego'ya takımımıza vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
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