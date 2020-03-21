Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi öğrencilerinden 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi öğrencilerinden 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Son Dakika Spor

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi öğrencilerinden 'Evde kal Türkiye' çağrısı

6 saat önce

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi'ne futbol eğitimi için giden çocuklar, korona virüs nedeniyle evlerinde formalarını giyerek 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi öğrencilerinden 'Evde kal Türkiye' çağrısı, System.String[]

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi'ne futbol eğitimi için giden çocuklar, korona virüs nedeniyle evlerinde formalarını giyerek 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.


Diyarbakır'da uzman antrenörlerin öncülüğünde kurulan Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi'ne futbol eğitimi için giden çocuklar tüm Türkiye'ye örnek olacak çağrı yaptı. Korona virüs nedeniyle eğitime ara veren çocuklar evlerinde formalarını giyerek 'Evde kal Türkiye' diyerek örnek bir duruş sergiledi.


"Geleceğimiz için 14 altın kuralı unutmayalım"


Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi Kulüp Başkanı Veysel Kurtoğlu'da çocuklara yönelik yazılı bir mesaj yayımlayarak, gelecek için 14 altın kuralı unutulmamaları gerektiğini söyledi. Kurtoğlu, "Değerli velilerimiz ve sevgili çocuklarımız dünya genelinde yayılmış olan korona virüs salgını nedeniyle aynı zamanda ülkemizde salgın sorunu oluşmuş durumda ve bu dönem içerisinde özellikle alınması gereken kurallar ve tedbirlerimize lütfen hassasiyet gösterelim. Hijyen, steril ortam oluşturmak özellikle temastan kaçınmak adına zaruri haller dışında evde kalmak en önemli önlemlerden biri sağlıklı ve mutlu bir yaşam ve geleceğimiz için 14 altın kuralı unutmayalım, uygulayalım sağlıkla kalın" dedi.


Diyarbakır Futbol Akademisi Koordinatörü ve Antrenörü Ali Uslu da yayınladığı videolu mesajında, "Sağlığınız, geleceğiniz, güzel bir Türkiye ve sevdikleriniz için evde kal Türkiye" dedi.


Öte yandan çocukların görüntülü mesajları futbol camiası ve Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - DİYARBAKIR

Antalyaspor, Diyarbakır, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:39 Kaynak: İHA

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