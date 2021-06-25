Üye Girişi
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı - Son Dakika

SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı

25.06.2021 14:28
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı, System.String[]

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladıVIDEO YOKTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Doğukan Nelik ve 23 yaşındaki Ersin Zehir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı

VIDEO YOK

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Doğukan Nelik ve 23 yaşındaki Ersin Zehir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı. Törende konuşan Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi Ferit Sezer, İki değerli sporcumuzla Antalyaspor olarak anlaştık. Bizim için çok önemli ve değerli futbolcular. Hem geleceği hem de kariyeri belli noktaya gelmiş futbolcular. Bizi tercih ettikleri için de mutluyuz. Akhisarspor'dan 21 yaşındaki stoper mevkisinde Doğukan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Orta saha 10 numara pozisyonunda oynayan Ersin ile 5 yıllık sözleşme imzaladık dedi.

Yönetim kurulu üyesi Rasim Doğu da genç futbolcuların takıma kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Genç futbolculardan Ersin, Antalyaspor'un genç oyunculara şans vermesinden dolayı tercih ettim. Oynamayı ve takıma yardımcı olmayı istiyorum. Burada olduğun için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tanımak için sabırsızım diye konuştu.

Antalyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Doğukan ise, Buraya geldiğim için mutlu ve gururluyum. Buraya gelmek çok önemli ama kalıcı olmak kulüp için iyi yerlere gelmek onurlandırmak çok önemli. Bende öyle olabilmek için çok çalışacağım diye konuştu.

SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu 14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış 14:38 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı 14:30 Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:35 Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü

Son Dakika Haberleri
15:17 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
15:02 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
14:20 İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü
AK Parti'den gençlere AK Parti'den gençlere "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:27
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor         
14:55
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak         
14:42
Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var         
14:33
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı         
11:17
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:35:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement