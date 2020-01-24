Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı

6 saat önce

Adis Jahovic'in imza töreninde konuşan Aytaç Altay, son olarak Avustralya ekibi Western United forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı, System.String[]

Adis Jahovic'in imza töreninde konuşan Aytaç Altay, son olarak Avustralya ekibi Western United forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.


Ersan Adem Gülüm, Avustralya, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:51 
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