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Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm transferini açıkladı
6 saat önce
Adis Jahovic'in imza töreninde konuşan Aytaç Altay, son olarak Avustralya ekibi Western United forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.
Adis Jahovic'in imza töreninde konuşan Aytaç Altay, son olarak Avustralya ekibi Western United forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:51
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