Antalyaspor, Ersan Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Ersan Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Ersan Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, Ersan Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ersan, en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da oynadı.

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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