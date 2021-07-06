Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Akşam idmanında ise futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas ve taktik çalışması yaptı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan oyuncular, ilk olarak gruplar halinde birer saat arayla fitness salonunda çalıştı. Oyuncular, ısınma, denge ve koordinasyon çalışmalarının ardından kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Uzmanlar "büyük kumar" diye yorumladı! Vakaların tavan yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu kaldırılıyor

Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil