Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı
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Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.
Akdeniz ekibi, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını bitirdi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından çift kale maç yaptı.
Akdeniz ekibi, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.
Antalyaspor, Akdeniz, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:25 Kaynak: AA
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