Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı
3 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:25 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor
, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı. Akdeniz
ekibi, Erzurum
'da Palandöken
Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını bitirdi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından çift kale maç yaptı.
Akdeniz ekibi, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu
'da başlayacak.
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