Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor - Son Dakika Spor

Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de sahasında oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor, System.String[]

SÜPER Lig'de sahasında oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kırmızı beyazlılarda, Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yeta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselip moral bulan kırmızı beyazlılar, ligde de alt sıralardan kurtulmayı hedeflerken, Kasımpaşa'yı yenerek sahasındaki 7 maçlık kazanamama durumunu sona erdirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'un Kasımpaşa maçında Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynadığı 21 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor sahasında kazandığı tek maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 3- 0 yendi. Kırmızı beyazlılar 141 gündür sahasında oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyazlıların sahasındaki 5 maç ile deplasmandaki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.


Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, Sivasspor'u kupada saf dışı bıraktı
Ricardo Quaresma: Teknik direktör olursam, Beşiktaş'ta çalışmak isterim Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:38:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]