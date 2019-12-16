Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti - Son Dakika Spor

Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Eyüpspor ile yarın oynanılacak karşılaşmanın sahası değiştirildi.

Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Eyüpspor ile yarın oynanılacak karşılaşmanın sahası değiştirildi.


İklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Antalya Stadı zemininin korunması amacıyla yapılan değişiklik gereği, daha önce Antalya Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma, Kumköy Mevkii'ndeki Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'nda aynı gün ve saatte oynanacak.


Karşılaşmada, kombine bileti olan taraftarların kartları geçerli olmakla birlikte ayrıca bilet satışı da yapılacağı da duyuruldu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
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