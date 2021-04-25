Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü Galatasaray mücadelesinde oynayan futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde koşu ve egzersizle yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı.