Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük maçı için saat 16.20'de özel uçakla İstanbul 'a gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son idmanını gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'in 6. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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