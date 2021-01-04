Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 6 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 6 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan oyunculardan Serdar Gürler ve Fehmi Koç ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Sidney Sam da koşu yaptı. Fatih Karagümrük maçında sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Jahovic, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican ve Sidney Sam ile cezalı Fredy'nin forma giyemeyeceği bildirildi.

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