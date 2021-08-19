Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in ilk haftasını sahasında uzatma dakikalarında yediği golle, bir puanla kapatan Antalyaspor, iznin ardından yeniden çalışmalarına başladı. Pazar günü, deplasmanda ilk haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çift kale atak organizasyonları çalıştı. Sarı ve mavi takım olarak gerçekleştirilen taktik ağırlıklı maçta Yanal, oyuncularını sık sık uyardı. Sıcak ve nemli havaya rağmen güney ekibinin zorlu çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. - ANTALYA