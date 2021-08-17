Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 22 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe mücadelesinin ardından bir gün izin verilen kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, ısınma ve 5'e 2 top kapma oyunundan sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, dar alan turnuvasıyla sona erdi.
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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