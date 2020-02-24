Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 23. haftasında dün deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular koşunun ardından fitness salonunda çalıştı.

Diğer gruptaki oyuncular, teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar yaptı. Bu grubun antrenmanı dar alan oyunuyla sona erdi.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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