Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 2 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 2 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.

Son Dakika

Başakşehir maçında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi

İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe

Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi

Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı

Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı