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Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

21.08.2021 16:59
Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Hava sıcaklığı nedeniyle ısınma çalışmalarını tesislerdeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nda gerçekleştiren Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitti.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Ersun Yanal, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika Spor


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