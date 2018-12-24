Antalyaspor-Fenerbahçe Maçından Notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanında, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanında, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik gerçekleştirdi. Yanal, Valbuena'nın yerine Benzia, Slimani'nin yerine ise Soldado'ya ilk 11'de şans verdi.



Sarı-lacivertliler, sahaya Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.



Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Reyes, Barış Alıcı, Berke Özer, Slimani ve Erten Ersu yedekler arasında yer aldı. Antalya'daki kafilede bulunan Valbuena'nın maç kadrosunda olmadığı görüldü.



Bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Benzia ve Slimani cezalı duruma düşecek.



Antalyaspor'da 5 değişiklik



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.





Teknik direktör Korkmaz, kart cezalısı Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik ile sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç'in yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş ve Doukara'ya ilk 11'de şans verdi.



Antalyaspor sahaya Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan ve Doukara ilk 11'i ile çıktı.



Kaleci Boffin'in yanı sıra Yekta ve Chico sarı kart sınırında bulunuyorlar.



Taraftarlardan yoğun ilgi





Antalyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.





Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.





Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Ölümle tokalaşmayın" yazılı pankartla sahaya çıktı.

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