Son Dakika Haberleri: Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Bülent Korkmaz

1 saat önce

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:00 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Spor
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