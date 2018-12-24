Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Bülent Korkmaz
1 saat önce
- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
- Antalyaspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
'ın açıklamaları ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe
ile golsüz berabere kaldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:00 Kaynak: AA
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