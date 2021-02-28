Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
28.02.2021 18:53
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde önce fitness salonunda sonra havuzda yenilenme çalışmasına katıldı.
Diğer grup, salon çalışmasının ardından sahada antrenman gerçekleştirdi.
Yarını izinli geçirecek kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 2 Mart Salı günü devam edecek.
Son Dakika Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu