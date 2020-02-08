Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol katıldı.

Öztürk, törende, başkanlık döneminde en büyük çaptaki sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını söyledi.

Dünya futbolunda sponsorlukların öneminin gittikçe arttığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Dünya futbolunda yıllardır sponsorluk almayan Barcelona bile bunu almaya başladı. Fraport TAV'a Antalyaspor ve Antalya şehriyle yaptığı ortaklığa teşekkür etmek istiyorum. Sadece Antalyaspor'a değil, Antalya şehrine de bu anlaşmayla çok önemli bir yatırım yapmış oldular. Şimdiye kadar isim sponsorluğu yapmamamızın nedeni doğru partnerle doğru yol haritasında ilerleyememiş olmamızdı. Bu anlaşma Antalyaspor'un gücünü daha da artıracaktır. 1,5 yıllık bir anlaşmaya imza attık. İnşallah daha uzun süreli bir beraberliğimiz olur."

Podolski transferinin de bu anlaşmaya katkısının olduğunu vurgulayan Öztürk, anlaşmayla ilerleyen yıllarda Bundesliga'dan transferlerin olabileceğini bildirdi.

Deniz Varol ise Antalyaspor'un kentin en önemli değerlerinden olduğunu, gurur verici bir anı yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından taraflar arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Antalyaspor, Süper Lig'de "Fraport TAV Antalyaspor" ismiyle mücadele edecek.

Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Antalyaspor, Deniz Varol, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:53 Kaynak: AA
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