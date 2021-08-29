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Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

29.08.2021 11:31
Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

FTA Antalyaspor, 2.5 sezondur takımda forma giyen Fredy Ribeiro'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl uzattı.

FTA Antalyaspor, 2.5 sezondur takımda forma giyen Fredy Ribeiro'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl uzattı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kaya da katıldı. Fredy imza töreninde Antalyaspor'un Süper Lig'de bininci golünü attığı forma ile poz verdi.

Fredy'nin bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar, hatta aynı performansı göstermesi halinde 2026 sezonu sonuna kadar uzattıklarını belirten Okan Kaya, "Fredy, Antalyaspor formasını 71 kez Süper Lig'de 13 kez Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 84 kez giydi ve bu maçlarda 12 gol, 10 asistlik bir katkı ortaya koydu. Fredy ile yeniden anlaşmaktan dolayı mutluyuz. Angola Milli Takım formasını giyen futbolcumuzu artık bir Antalyalı olarak görüyoruz. Takımımızın Süper Lig'de bininci golünü atarak tarihimize geçen futbolcumuza bundan sonraki dönemde başarılar diliyor ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

1000. gol forması ile poz verdi

FTA Antalyaspor ile sözleşmesini 3+1 yıl daha uzatan Fredy ise, "Umarım bundan sonraki süreçte formamı hakkıyla terletmeye, forma için mücadele etmeye ve hep birlikte mutlu bir hikaye yazmaya devam ederiz" diye konuştu.

İmza töreninin sonunda Fredy, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe maçında Antalyaspor'un 1000. golünü attığı forma ile poz verdi. - ANTALYA

Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Okan Kaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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