Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısıSüper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlara, Yekta Kurtuluş, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Veysel Sarı ve Ferhat Kaplan destek verdi. Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı. Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye" paylaşımında bulundu. Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye" ifadelerine yer verdi.

Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, paylaşımında, "Koronavirüsü yenmemizin tek yolu var. Ellerimizi bol bol yıkayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Bu virüsü yenelim. Evde kal Türkiye" ifadesini kullandı.

Savunma oyuncusu Veysel Sarı da "Koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerimize evde kalarak destek verelim. Evde kal Türkiye" paylaşımında bulundu.

Kaleci Ferhat Kaplan ise "Daha sağlıklı bir mücadeleyi sürdürmek için evde kal Türkiye" sözlerine yer verdi.

Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:13 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:54:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]