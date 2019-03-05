Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Galatasaray'a Bileniyor

Antalyaspor Galatasaray'a Bileniyor

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Galatasaray'a Bileniyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haftanın ilk çalışmasının önceki akşam gerçekleştiren Antalyaspor'da haftanın ikinci antrenmanı yorucu geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve ısınma hareketlerinin andından takımına kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:29 Kaynak: İHA

Spor
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