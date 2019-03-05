Antalyaspor Galatasaray'a Bileniyor
15 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda Galatasaray
ile karşılaşacak olan Antalyaspor
, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haftanın ilk çalışmasının önceki akşam gerçekleştiren Antalyaspor'da haftanın ikinci antrenmanı yorucu geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
, düz koşu ve ısınma hareketlerinin andından takımına kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu
gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:29 Kaynak: İHA
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı
Galatasaray'da Fatih Terim, Muslera'dan Memnun Değil
Trabzonspor Savunmaya Çözüm Arıyor
Emre Aşık'ın İffetsizlik Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık, Ahmet Kaya Şarkısıyla Gönderme Yaptı