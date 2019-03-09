Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Galatasaray İçin Evinde Son Provasını Yaptı

Antalyaspor, Galatasaray İçin Evinde Son Provasını Yaptı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maç öncesinde evindeki son çalışmasını bugün yaptı.

Antalyaspor, Galatasaray İçin Evinde Son Provasını Yaptı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maç öncesinde evindeki son çalışmasını bugün yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maçı yeşil yelekli takım kazandı.

Antalyaspor, yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gidecek ve maç öncesindeki son çalışmasını akşam saatlerinde bu şehirde gerçekleştirdikten sonra kampa girecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivassporlu Douglas, Bu Sezon Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir Maçı Öncesi Taraftar Desteği

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek Steven Gerrard'dan Olay Galatasaray-Fenerbahçe Yorumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Galatasaray İçin Evinde Son Provasını Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]